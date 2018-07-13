В Керчи наградили металлургов

В Керченском металлургическом заводе прошло торжественное вручение грамот и подарков рабочим. На концерте присутствовали глава администрации города Сергей БОРОЗДИН, глава муниципального образования Николай ГУСАКОВ и руководители других промышленных предприятий города.

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Награждение началось с выступления творческого коллектива детей. После, на сцену поднялся директор завода Юрий КЛОЧКОВ. В своей речи он поблагодарил ветеранов завода за их многолетний и тяжелый труд который они вносили в жизнь предприятия и рассказал о достижениях завода.

«Вы были и остаетесь наставниками. Вы преподавали первые уроки в этом нелегком, но нужном и важном деле. У работников, которые сейчас трудятся на заводе тоже есть достойные поводы для гордости», — сказал в своем поздравлении ветеранов завода КЛОЧКОВ.

Он отметил, что руководством завода были награждены 98 человек, а в «копилке» завода присутствуют награды от администрации города, городского совета, совета Республики Крым, министерства промышленной политики РК и главы РК.

«И несмотря на то, что у нас еще есть над чем работать, есть трудности, но можно с уверенностью говорить, что КМЗ сегодня благодаря повышению эффективности и стабильности в нашей работы выходит на новые рубежи», — заявил КЛОЧКОВ.

В Керчи наградили металлургов

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