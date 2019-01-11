В Керчи наградили победителей конкурса «Моя новогодняя открытка-2019» (ФОТО)

Сегодня в конференц-зале Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоялась церемония награждения победителей VIII ежегодного конкурса «Моя новогодняя открытка-2019».

В этом году было заявлено 213 работ, приняли участие в конкурсе дети из разных школ Керчи. Все работы замечательные и отличаются своей оригинальностью.

Увидеть и оценить новогоднее творчество на протяжении всего декабря могли не только организаторы выставки, но и посетители историко-археологического музея, активно участвовавшие в голосовании на лучшую работу по семи номинациям: «За оригинальность идеи»; «Супер-мастер»; «Новогоднее настроение»; «Самая нарядная ёлка»; «Лучшая аппликация»; «Лучший рисунок»; «Символ года».

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Было проработано 126 анкет, и в ходе долгой работы были выявлены лучшие.

На церемонии награждения победители конкурса «Моя новогодняя открытка-2019» получили приятные подарки, среди которых — бесплатный вход для всей семьи на одну из выставок Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

На конкурсе выступали с музыкальными поздравлениями воспитанники Лицея искусств, которые также получили подарки.

В Керчи прошел конкурс детского творчества