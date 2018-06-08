В Керчи наградили соцработников

8 июня по всей России отмечается День социального работника. Керчь не стала исключением из списка городов, в которых прошли торжественные мероприятия.

Социальных работников нашего города ждало не только празднование на рабочем месте, но и официальное собрание в администрации Керчи, где лучших сотрудников соцучреждений наградил глава Горсовета Николай ГУСАКОВ. Об том сообщает пресс-служба администрации города.

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Редакция КерчьИНФО присоединяется к поздравлениям, произнесенным на торжестве, и благодарит соцработников нашего города за их доблестный труд на благо незащищенных слоев населения Керчи. Мы желаем всем сотрудникам социальных служб успехов в профессиональной деятельности, а также добра и понимания, отзывчивости и поддержки — всего того, что они ежедневно дарят всем окружающим.

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