В Керчи наградили сотрудников торгового порта

Вчера в клубе Керченского морского торгового порта прошла встреча с руководством города и республики, приуроченная к приближающемуся празднику Дня России. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.
С предстоящим праздником сотрудников порта поздравил заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим ФИКС. Также работников поприветствовал глава муниципального образования городской округ Керчь Николай Гусаков.
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В адрес предприятия и его сотрудников было сказано много теплых слов. А самые отличившиеся получили памятные награды.