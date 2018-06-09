В Керчи наградили сотрудников торгового порта

Вчера в клубе Керченского морского торгового порта прошла встреча с руководством города и республики, приуроченная к приближающемуся празднику Дня России. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

С предстоящим праздником сотрудников порта поздравил заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим ФИКС. Также работников поприветствовал глава муниципального образования городской округ Керчь Николай Гусаков.

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В адрес предприятия и его сотрудников было сказано много теплых слов. А самые отличившиеся получили памятные награды.

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