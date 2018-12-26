В Керчи наградили спасателей (ФОТО)

Сегодня в здании администрации города прошла торжественная церемония награждения керченских спасателей.

27 декабря по всей России отмечается день спасателя. Однако торжественная церемония награждения прошла сегодня. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы администрации Керчи Сергей ШИМКО, заместитель председателя Керченского городского совета Ольга СОЛОДИЛОВА и другие местные депутаты.

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Керченских спасателей поблагодарили за их труд, мужество и отвагу, пожелали крепкого и твердости духа, мира и добра, здоровья, счастья и благополучия, а также наградили грамотами, медалями, благодарственными письмами и памятными призами.

«Борьба со стихиями — работа по-настоящему благородных и мужественных людей. Ежедневно, рискуя собственной жизнью вы спасаете материальные ценности, обеспечиваете пожарную безопасность и самое главное — спасаете жизни. Уважаемые спасатели, вы героические люди. Спасибо вам за это!»

В Керчи наградили спасателей