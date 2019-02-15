В Керчи наградили участниц первого женского шахматного турнира (ФОТО)

В Керчи прошёл Первый женский шахматный турнир, организатором которого является заместитель председателя Шахматной Федерации города Керчи Оксана ВЕЛИЦКО.

В турнире приняли участие 16 очаровательных керчанок. Самой маленькой участнице Снежане КИСЛЯКОВОЙ всего 5 лет, самой старшей — 65.

12 февраля в рок-баре «Подземка» главный тренер Керчи по шахматам Александр БОРЩОВ вместе в шахматистом, актером театра «У двух морей» Андреем ЦЕМЕНКО наградил участницу Первого женского шахматного турнира 15-летнюю Марию ГУМЕНЮК грамотой за 1 место. Керчанке Анне КОМЯКОВОЙ достался поощрительный приз за участие в турнире.

Организатор турнира, Оксана ВЕЛИЦКО, также получила грамоту за 1 место в турнире среди безразрядниц.

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По окончании турнира с поздравлением выступил гроссмейстер международного класса Юрий БАРАНОВ, а также музыкальный подарок всем участникам мероприятия подарили ансамбль «Вдохновение» и чемпионка по шашкам среди слабовидящих Людмила БЕКЕ.

Ведущая спортивного мероприятия Людмила БЕКЕ приглашает всех любителей интеллектуального спорта на шахматно-шашечную встречу между слабовидящими и шахматной федерацией, которая состоится 22 февраля в 14:00 на территории УТОСа.

В Керчи наградили участниц первого женского шахматного турнира