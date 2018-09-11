В Керчи наградили участников «Вахты памяти-2018», нашедших останки 20 советских солдат (ФОТО И ВИДЕО)

Сегодня состоялось мероприятие, посвященное закрытию вахты памяти «Крым Фронт-Аджимушкай-Эльтиген 2018», во время проведения которой нашли останки 20 советских солдат.

Напомним, что «вахта памяти» — это ежегодная акция, которая проводится в нашей стране с целью увековечения памяти погибших при защите Отечества, сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, патриотического воспитания молодежи. Основной работой поисковых отрядов является поиск и захоронение погибших и пропавших без вести солдат в годы Великой Отечественной войны.

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Сегодня в Эльтигене состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне, и награждению поисковых отрядов, которые не первый год помогают павшим героям обрести семьи.

Заканчивается вахта памяти «Крым Фронт-Аджимушкай-Эльтиген 2018», второй этап которой был посвящен 75-летию керченской эльтигенской десантной операции. За время её проведения поисковыми отрядами из Керчи и других городов были найдены останки 20 солдат, из которых 3 будут опознаны. Вместе с тремя телами советских солдат нашли личные опознавательные знаки.

Троим семьям в этом году участники поисковых отрядов подарили возможность поплакать над могилами своих близких, когда-то ушедших на войну. Троим бойцам они подарили возможность не быть забытыми временем, вновь обрести имена.

На мероприятии присутствовали депутаты городского совета, члены керченского отделения «Единая Россия», керчане, гости, поисковые отряды Керчи и других городов.

Руководителей поисковых отрядов поздравил глава муниципального образования городской округ Керчь Николай Сергеевич ГУСАКОВ, исполняющий обязанности генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья Владимировна БЫКОВСКАЯ, заместитель председателя Совета ветеранов Керчи Фёдор Фёдорович КОЗЛОВ.

«Поисковые отряды выполняют очень нужную, государственную работу. Они делают то, что нужно оставить последующим поколениям, которые будут знать об этой работе и гордиться своими предками», — подчеркнул КОЗЛОВ.

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На мероприятии выступили творческие ансамбли и провели героическую поверку, посвященную памяти людей, ушедших навсегда.

Ветераны со слезами на глазах наблюдали за происходящим, ведь где-то в керченской земле лежат их близкие и товарищи, некоторые из них ещё не опознаны, но, благодаря поисковым отрядам, это изменится.

В Керчи нашли останки 20-ти солдат. Видео

В Керчи наградили участников «Вахты памяти-2018»

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