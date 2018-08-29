В Керчи найдена древняя мраморная статуя

На раскопках античного городища Мирмекий, находящегося на берегу Керченского пролива, археологи нашли древнюю мраморную статую. По оценкам экспертов, находка датируется предположительно эпохой эллинизма. Об этом сообщают Риа Новости, ссылаясь руководителя Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александра Бутягина.

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«Статуя представляет собой мужской торс в одежде. Сделана она из мрамора. Эпоха эллинизма, предположительно. Найдена в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры», — сказал Бутягин.

Он также подчеркнул, что это первая подобная находка на городище Мирмекий. По предположению руководителя экспедиции, голова и ноги статуи, вероятнее всего, были отделены еще в древности.

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