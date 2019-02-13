В Керчи наркоман угнал мопед из открытого подъезда

Злоумышленник похитил транспортное средство из подъезда в одном из многоквартирных домов Керчи, за что может получить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

20-летний керчанин, гуляя поздно ночью в одном из районов города, проник в подъезд одного из домов, где не работал домофон. Там молодой человек заметил скутер «Хонда-Дио», стоящий без охраны. Злоумышленник разблокировал руль, разобрав переднюю панель мопеда, и уехал с места происшествия на похищенном транспортном средстве.

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Личность подозреваемого в хищении была установлена сотрудниками отдела полиции №3 УВМВ России по городу Керчи. Им оказался керчанин, длительное время употребляющий наркотики.

Молодой человек в содеянном признался и написал явку с повинной. В данный момент в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту содеянного преступнику может грозить лишение свободы до пяти лет.