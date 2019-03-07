В Керчи нашли две авиабомбы

Крымские спасатели провели операцию по их уничтожению. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.
Взрывоопасный предмет был найден керчанами в земле на открытой территории. В их сообщении говорилось, что найден металлический предмет, по внешнему виду напоминающий боеприпас.
Для проведения операции по идентификации и обезвреживанию опасной находки на место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. По прибытии выяснилось, что подозрительный предмет — это осколочная авиационная бомба весом 20 кг (АО-20).
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В ходе дополнительного обследования прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов, был обнаружен еще один снаряд — также осколочная авиабомба 20 кг (АО-20).
«Авиабомбы были успешно извлечены, погружены на специальный автомобиль и доставлены на специальный полигон. Там с соблюдением всех мер безопасности они были уничтожены», — рассказывают в пресс-службе.
Больше на данной территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.