В Керчи нашли две авиабомбы

Крымские спасатели провели операцию по их уничтожению. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Взрывоопасный предмет был найден керчанами в земле на открытой территории. В их сообщении говорилось, что найден металлический предмет, по внешнему виду напоминающий боеприпас.

Для проведения операции по идентификации и обезвреживанию опасной находки на место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. По прибытии выяснилось, что подозрительный предмет — это осколочная авиационная бомба весом 20 кг (АО-20).

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В ходе дополнительного обследования прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов, был обнаружен еще один снаряд — также осколочная авиабомба 20 кг (АО-20).

«Авиабомбы были успешно извлечены, погружены на специальный автомобиль и доставлены на специальный полигон. Там с соблюдением всех мер безопасности они были уничтожены», — рассказывают в пресс-службе.

Больше на данной территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.