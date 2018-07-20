В Керчи нашли пропавшего жителя Бахчисарая

Мужчина нуждается в медицинской помощи, однако, от госпитализации отказывается, в связи с чем, и прервал всяческую связь с родными.

13 июля т.г. в дежурную часть отдела МВД России по Бахчисарайскому району поступило сообщение от местных жителей о том, что три дня назад ушел из дома и по настоящее время не вернулся их 42-летний родственник.

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Спустя четыре дня сотрудникам полиции удалось обнаружить гражданина в окрестностях города Керчь.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В отношении мужчины за время отсутствия никаких противоправных деяний, с его слов, совершено не было

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