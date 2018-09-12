В Керчи нашли сбежавших девочек

Поиски продолжались чуть больше суток.

Вчера, 11 сентября, около 17:00 сотрудниками подразделения полиции по делам несовершеннолетних и оперуполномоченными отдела уголовного розыска, были найдены несовершеннолетние девочки, которые ранее сбежали из центра реабилитации. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщили в пресс-службе МВД.

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Выяснилось, что они находились у матери одной из воспитанниц, которая была лишена родительских прав. О местонахождения девочек женщина не сообщила ни руководству центра, ни в органы.

Все воспитанницы уже находятся в центре реабилитации.

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