В Керчи нашли затонувший объект, похожий на танк

В Керченском проливе приборы зафиксировали затонувший объект, который по очертаниям и габаритам похож на танк.

Об этом сообщает председатель правления общественной организации «Батарея 29бис» Александр ЁЛКИН:

«При обследовании Керченского пролива экспедицией «Большой десант-2018» обнаружен объект схожий с танком. Визуально мы не смотрели, так как были другие задачи. Недалеко от объекта лежат обломки немецкой быстроходной баржи».

Немецкая баржа была подорвана, лежит вверх дном. Объект, который обнаружен рядом с ней — немецкий танк или трактор. Вероятно, он находился на барже, как груз. Длинна объекта — 6-7 метров.

Визуально исследовать объект планируется в следующем году.

Фото: Александр Ёлкин

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.