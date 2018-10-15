В Керчи насмерть забили мужчину: убийца найден

Керчанину нанесли травмы несовместимы с жизнью. Преступника заключили под стражу.

Им оказался ранее судимый уроженец Челябинской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что вблизи одного из домов г. Керчь с многочисленными телесными повреждениями, в том числе ушибленной раны левой теменно-затылочной области, линейным переломом левой теменной кости с распространением на лобную кость, оскольчатым переломом левой скуловой кости обнаружен 41-летний мужчина», — говорится в сообщении следственного комитета.

Смерть потерпевшего наступила на месте совершения преступления в результате многочисленных телесных повреждений, полученных в ходе конфликта.

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По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проведены допросы основных свидетелей, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

По ходатайству следствия Керченским городским судом Республики Крым в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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