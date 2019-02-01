В Керчи назначен новый директор водоканала

Новый руководитель ГУП РК «Вода Крыма» имеет большой опыт в сфере водоснабжения, что было учтено при его назначении. Об этом пишет глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в «Facebook».

Сегодня в торжественной обстановки, в присутствии сотрудников был подписан трудовой договор, после чего приказ о назначении нового руководителя ГУП РК «Вода Крыма» вступил в силу. Им стал Денис Николаевич ЛУПУ, которого коллективу представил директор ГУПа Владимир БАЖЕНОВ.

«Кандидатуру Дениса Николаевича поддерживаю – он прошел на этом предприятии путь от мастера до главного инженера, а, значит, имеет большой опыт. Учитывая это, верю, что с нынешнего дня у предприятия начнется новый этап развития», — пишет Сергей БОРОЗДИН.

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Глава администрации отметил, что в 2018 году керченскому филиалу со стороны ГУП РК «Вода Крыма» уделялось достаточное внимание, например, поступала новая техника.

«Задач много, работа нелегкая – не только по устранению аварий, но и по строительству и реконструкции сетей водоснабжения в городе», — подчеркнул БОРОЗДИН и выразил надежды, что новый директор справится с трудностями и обеспечит, наконец, городу бесперебойное водоснабжение.