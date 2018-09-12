В Керчи не хотят убирать тополь, который может разрушить дом

Керчане обратились в редакцию КерчьИНФО с жалобой на бездействие коммунальных служб.

Дело в том, что рядом с одним из домов города растёт большой тополь, у которого верхние ветки из-за солидного возраста или из-за жары давно высохли. Также по внешнему виду можно заметить, что дерево внутри сухое, а внизу гниёт. На нём даже выросли грибы. Однако коммунальные службы уверяют, что тополь не находится в аварийном состоянии.

Однажды в результате сильного ветра на дом № 48, находившийся на улице Казакова, упала большая ветка с тополя и проломила крышу балкона.

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Жители всерьёз обеспокоены тем, что дерево опасно наклонено в сторону дома, ведь оно может, в конце концов, не выдержать осенних ветров и просто разрушить здание.

Керчане обращались не один раз в коммунальные службы, писали письма в администрацию города, а также выкладывали жалобу на информационном портале «iGrajdanin.ru», благодаря которому проблема стала достоянием общественности и СМИ, однако вопрос с деревом до сих пор не решён.

«Мы писали жалобы. Сначала нам сказали, что тополь не аварийный. После повторного запроса его внесли в список санитарной обрезки. Однако прошёл уже целый год, а результата нет!»

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