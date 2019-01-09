В Керчи не хватает техники для подсыпки и очистки дорог

Ледяной коллапс в Керчи в первый рабочий день 2019 года связан с «законом подлости» и нехваткой техники.

Сегодня многие керчане опоздали на работу и учебу. Виной всему — скользкая и заснеженная дорога. В районе Телецентра грузовик не смог заехать по скользкой дороге на подъем. Таким образом было парализовано движение из Аршинцево в центр.

Глава Администрации керчи Сергей БОРОЗДИН опубликовал на своей официальной странице долгожданный ответ на вопрос — почему в первый рабочий день, при очевидных последствиях зимней погоды дороги в Керчи были и еще некоторые остаются в таком состоянии.

«Сейчас в городе работает 4 машины. Объем обледенения настолько большой, что успеть везде и сразу невозможно. Как назло сегодня с утра вышли из строя несколько единиц техники и были потеряны драгоценные часы. Но уже к 8 часам проблема была решена. Техники действительно не хватает. Мы это объективно понимаем и будем принимать меры», — сказано в сообщении.

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Также Сергей Вадимович отметил, что с таким количеством техники потребуется несколько дней, чтобы привести в порядной все дороги в Керчи.

В этом случае радует ближайший прогноз погоды, где синоптики обещают нам плюсовую температуру и дождь. Жаль будет расставаться с зимней сказкой, которая в Керчи бывает крайне редко.

Фото: официальная страница Сергея Бороздина