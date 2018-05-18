В Керчи неосторожный водитель снес билборд

Водитель грузовика оснащенным краном-манипулятором снес билборд на путепроводе на Буденного. Рекламный щит поврежден, водитель скрылся с места происшествия.
Сегодня около 17:00 проезжая под эстакадой на Буденного водитель большегруза забыл собрать кран и зацепил билборд. Рекламный щит рухнул. Водитель остановился, убрал его с дороги и поехал дальше по своему маршруту.
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Об этом журналистам КерчьИНФО сообщили очевидцы. Керчанин прислал фото с места происшествия.