В Керчи невесты прокатились с «Грифонами» на Митридат

В Керчи проходит Всекрымский парад невест «FEST-невест — 2018».
В рамках празднования Дня города в Керчи проходит Всекрымский парад невест. В нем принимают участие около 80 девушек из разных городов Крыма.
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Сегодня участницы проехали на мотоциклах по центру города на вершину горы Митридат. Мотопробег был организован керченским клубом «Грифоны» во главе с президентом клуба Денисом ОБУХОВЫМ.
К колонне мотоциклов присоединились несколько украшенных автомобилей, среди которых били даже лимузин и пикап.
Подробнее о масштабном и красочном мероприятии вы сможете узнать из нового выпуска информационно-развлекательной передачи «МЖ — не культурные новости» на сайте КерчьИНФО.