В Керчи «Ночные Волки» бесплатно покажут фильм и шоу каскадеров

14 августа Керчь посетит Всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» в рамках масштабного мотопробега по стране. В этом году событие носит название «От Русского Реактора к Русской Мечте» и включает в себя более 3 500 километров дорог и 8 городов. Отправной точкой ежегодного события стала Уфа, а финишной будет Севастополь, где у подножия горы Гасфорта пройдёт главное мотособытие всей страны — Байк-Шоу «Русская Мечта». Об этом сообщает пресс-центр Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки».

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В Керчи 14 августа в 17:00 на площадке перед кинотеатром «Украина» выступят каскадёры огненного мототеатра Александра Елагина, в небо взлетят мотоциклы команды мотофристайлеров Mad Men и зазвучит гитара от рок-группы “Декабрь”.

После зрелищной программы, в 20:00, в зале кинотеатра начнётся премьера фильма “Русский Реактор”.

Над картиной, которая идёт 40 минут, вся команда Ночных Волков во главе с лидером Александром Хирургом Залдастановым работала более 6 месяцев.

«Русский Реактор»– это летопись отечественной истории, наше понимание России и ее роли в мире. Мы сами и есть этот реактор, который фактически остановился в девяностых годах и запустился в двухтысячных. Теперь мы должны вывести его на полную мощность и вместе преодолеть трудности», — рассказывает о фильме Хирург.

Премьера картины уже прошла в нескольких городах, в том числе в Севастополе, Донецке, Новосибирске, Ульяновске и даже в Сербии. После просмотра фильма люди в кинозалах аплодировали стоя. Вход на Событие — свободный.

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После показа фильма мотоколонна направится в конечную точку маршрута мотопробега — в Севастополь, где 17 августа пройдёт масштабное Байк-Шоу “Русская Мечта”.

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