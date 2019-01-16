В Керчи ночью боролись со снегопадом

Работа над ошибками сделана. Ледяного коллапса удалось избежать.

Глава Администрации Сергей БОРОЗДИН сообщил о работе служб в Керчи, которые еще с ночи начали принимать меры по ликвидации последствия снегопада.

«Сегодня компании «Крымавтодор» и «ЖилсервисКерчь», ответственные за состояние дорог в зимний период, сработали гораздо лучше. Антигололедные мероприятия велись с 2.30 ночи. КДМ чистили от снега главные дорожные артерии и посыпали их песчано-соляной смесью. Были охвачены также поселки Маяк, Жуковка, Еникале и Аджимушкай, что позволило избежать ледяного коллапса в городе».

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Накануне Сергей Вадимович провел совещание со всеми директорами частных управляющих компаний и МУПов. Всем дано распоряжение строго следить за состоянием на придомовых территориях и своевременно выполнять работы по очистке от снега и посыпке тротуарных дорожек, чтобы люди могли спокойно и беспрепятственно добираться на работу.

За работой с самого утра следили специалисты УЖКХ и муниципального контроля. Все предприятия, которые не выполнили распоряжения будут оштрафованы.

Фото: официальная страница Сергея Бороздина

Уборка снега в Керчи