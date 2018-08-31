В Керчи ночью сгорела машина

Этой ночью в Керчи горел автомобиль на улице Гагарина.

В ночь с 30 на 31 августа, приблизительно в 00:20 жителей района улицы Гагарина разбудил громкий крик и лай собак:

«Услышали крики, лай собак и грохот. Через какое-то время взрыв. Супруг вышел на улицу и увидел пламя,дым. Пошел на место пожара», — сообщают керчане журналистам КерчьИНФО.

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Во дворе частной гостиницы загорелся автомобиль. О пострадавших пока не известно.

Подробности происшествия выясняются. Следите за новостями на сайте КерчьИНФО.

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