В Керчи НТВ снимает телевизионную передачу

Сегодня в Комсомольском парке телевизионная компания «НТВ» снимала очередной выпуск программы «Поедем, поедим». Также съёмочную группу привлекла одна из главных достопримечательностей нашего города — Крымский мост.

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Стоит отметить, что «Поедем, поедим» — это проект, который можно назвать телевизионной книгой рецептов. Ведущий программы путешествует по всему миру для того, чтобы почерпнуть новые знания о кулинарии и поделиться ими со зрителями. Героями передачи становятся обычные жители разных стран и городов. Рыболовы, охотники и другие – все они знают толк в своих национальных блюдах и с радостью ими делятся.

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