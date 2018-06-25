В Керчи обнаружили место несанкционированного складирования отходов

Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований законодательства об обращении с отходами производства и потребления в части своевременности выявления и ликвидации органами власти и местного самоуправления мест несанкционированного складирования отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в микрорайоне Аршинцево недалеко от АЗС располагается несанкционированное место складирования отходов площадью 0,2 га.

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С учетом того, что администрацией города меры по ликвидации свалки не принимаются, прокурор направил иск в суд о понуждении органа местного самоуправления выполнить обязанности по очистке территории от мусора.

Керченский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, приведение территории в надлежащее состояние находится на контроле.

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