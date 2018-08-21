В Керчи обновят детский сад «Золотая рыбка» (ФОТО)

Глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН наблюдал за продвижением работ по реконструкции детского сада № 16 «Золотая рыбка», расположенном по улице Провалова, 37.

В рамках федеральной целевой программы по восстановлению дошкольных учебных учреждений в детском саду будут замены коммуникации, электрические сети, отремонтирована кровля, закуплена новая мебель, необходимое оборудование, появятся мультимедийные кабинеты, будут благоустроены прилегающей территории, игровые площадки для детей. Также будет установлена модульная газовая котельная. До реконструкции здания детского сада отапливались углем.

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На эти работы выделено около 38 млн. руб. Дополнительно предусмотрены 9 млн.руб. на установку ограждения вокруг детского сада.

В Керчи обновят детский сад «Золотая рыбка»

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