В Керчи обсудили ремонт внутриквартальных дорог

Глава муниципального образования Николай ГУСАКОВ разъяснил действенные способы ремонта.

Вчера, 17 сентября, прошел традиционный прием керчан по личным вопросам в общественной приемной Владимира КОНСТАНТИНОВА. Глава муниципального образования городского округа Керчь Николай ГУСАКОВ обсудил с гражданами одну из важнейших тем – ремонт внутриквартальных дорог .

Чиновник разъяснил жителям, что наиболее действенным способом ремонта внутриквартальных дорог на сегодняшний день является участие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» предусматривает, что две трети выделенных субсидий должны быть направлены на развитие дворовых территорий, и лишь одна треть – на парки, скверы, пешеходные зоны и т. д. Еще одна особенность программы – высокий уровень вовлеченности городских жителей в процесс выбора проектов.

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Глава муниципального образования пояснил алгоритм участия. Для того чтобы получить субсидию, претенденты должны представить отчеты о проведенных собраниях горожан, о работе общественных комиссий, в ходе которых определялись основные направления деятельности по формированию общественных пространств.

Отчеты необходимо предоставить в УЖКХ для дальнейшей работы с инициативной группой. В текущем году в рамках программы реконструируется 3 двора.

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