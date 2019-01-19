В Керчи обсудили строительство автодороги к станции «Керчь-Южная»

Вчера состоялось торжественное и знаковое событие — строители завершили сбойку железнодорожного тоннеля. Тоннель — это важнейшее искусственное сооружение на подходе к Крымскому мосту.

На мероприятии присутствовал глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН вместе со своим заместителем Евгением АДАМЕНКО, а также министр транспорта Российской Федерации Евгений ДИТРИХ и министр транспорта Республики Крым Сергей КАРПОВ. Они обсудили строительство автодороги к станции «Керчь-Южная».

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Чиновники посетили строительный городок компании «Стройгазмонтаж» в районе шоссе Героев Сталинграда. Под руководством Евгения ДИТРИХА были рассмотрены вопросы по строительству транспортной инфраструктуры на подходах к железнодорожной части Крымского моста, а также транспортной развязки в Керчи и строительству в городе железнодорожной станции «Керчь-Южная».

«Определены задачи по проектированию автоподходов из городской части к этому вокзалу с учётом проекта реконструкции путепровода по улице Буденного. Важно, чтобы керчане имели транспортную доступность к этой станции по кратчайшему пути», — пишет Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

Напомним, что также должен был решиться вопрос по поводу объездной дороги к поселку Багерово. Дорога находится на территории Ленинского района, однако Керчь принимает в этом непосредственное участие.