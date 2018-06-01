В Керчи обсудили трудовые права работников водного транспорта

Керченской транспортной прокуратурой в целях защиты трудовых прав работников водного транспорта проведен круглый стол по вопросам исполнения требований законодательства, регламентирующего удержания из заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В работе круглого стола приняли участие представители межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Республике Крым, отдела судебных приставов по г. Керчи Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, а также филиалов ГУП РК «Крымские морские порты» — Керченского торгового порта, Керченского рыбного порта, Керченской паромной переправы, Госгидрографии и Порта — Терминала.

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На встрече освещены актуальные вопросы удержаний из заработной платы в рамках трудового, налогового законодательства и законодательства об исполнительном производстве.

В процессе обмена мнениями рассмотрены механизмы соблюдения прав граждан, связанные с необходимостью производства удержаний из заработной платы, разъяснены проблемные вопросы правоприменительной практики.

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