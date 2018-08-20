В Керчи обсудили вопросы по улучшению работы Ж/Д переправы

В ГУП «Крымские морские порты» обсудили проблемы функционирования и пропускной способности железнодорожной переправы.

На днях в ГУП «Крымские морские порты» прошла встреча по вопросам функционирования и пропускной способности ж/д переправы. На совещании присутствовали все участники перевозок: порты агенты экспедиторы, судовладельцы, операторы, представители ФГУП КЖД и СКЖД.

В связи с погодными условиями и аварийным случаем с паромом Анненков на материковой части скапливалось большое количество вагонов, в связи с чем отгрузки на Крым приостанавливались неоднократно.

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В ходе встречи были приняты решения на линию Керчь-Кавказ добавить паром взамен аварийного, разработать с РЖД новый план-график, соблюдать условия диспетчеризации, организовать постоянное буксирное обеспечение в порту Керчь.

«Рад, что консенсус найден и работа ж/д переправы будет налажена в ближайшее время, чтобы крымчане не ощущали на себе никаких перебоев и сбоев в работе … До запуска жд моста остаётся чуть больше года, а грузовое автомобильное сообщение планируется начать уже осенью 2018-го. От одного события до другого нам будет нужно полностью переориентировать свою работу и ежедневно искать нестандартные решения для обеспечения жизнедеятельности портов», — отметил Алексей ВОЛКОВ на своей странице в Facebook.

Фото из сети

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