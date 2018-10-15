В Керчи обсудили вопросы, связанные с работой общественного транспорта

Сегодня состоялась пресс-конференция заместителя главы администрации города Керчи Дилявера МЕЛЬГАЗИЕВА по ситуации на предприятии «Керчьгортранс». На мероприятие были приглашены новый руководитель предприятия Дмитрий БАКШИ и представители местных СМИ.

Данная пресс-конференция была созвана в связи с многочисленными сообщениями о проблемах в троллейбусном парке, публикуемых в социальных сетях.

Читайте: Керчь останется без троллейбусов?

Ранее сообщалось, что с 15 октября по Керчи не будут ходить троллейбусы, однако Дилявер Абибулаевич вместе с Дмитрием Яковлевичем опровергли данную информацию.

«Мы делаем все, чтобы общественный транспорт работал. Сокращения численности сотрудников не планируется. А забастовки на предприятии — это все слухи. Заработная плата выплачивается сотрудникам по закону», — сказал Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Чиновник отметил, что проблемы с троллейбусами не существует и не существовало — транспорт будет ходить так же, как и всегда. Напротив, сейчас обговаривается вопрос о расширении троллейбусного парка и предстоящем наборе сотрудников.

На данный момент в троллейбусном парке города Керчи находится 12 троллейбусов, 10 из которых выходит на линии ежедневно.

Два транспортных средства, к сожалению, неисправны и требуют ремонта. Дмитрий БАКШИ рассказал, что ремонт троллейбусов осложняет трудность в приобретении некоторых деталей, так как техника закупалась еще при Украине. Тем не менее, запчасти еще можно достать в Севастополе. На данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве.

Руководитель предприятия отметил, что троллейбусы дорогие в обслуживании, поэтому планируется увеличивать парк газомоторной техники и закупить для города автобусы средней вместимости.

Что касается НЕФАЗов, то ежедневно на линии, по словам директора предприятия, выходит 24-27 машин.

Ситуация с НЕФАЗами, возникшая 19 сентября, действительно, была связана с тем, что предприятие проверяла прокуратура. Как раз в этот день керчане были обеспокоены тем, что на линии вышли не все НЕФАЗы. Однако, как сообщает журналистам КерчьИНФО Дилявер Абибулаевич, с прокуратурой проблем не возникло. Ведомство проверило техническое состояние транспорта и выявила лишь небольшие нарушения. В частности, отсутствовала организация, которая бы занималась техническим обслуживанием подвижного состава. Две недели назад такой договор был заключен.

Читайте: Куда в Керчи пропали НЕФАЗы?

Обрадует керчан новость о том, что в керченских автобусах будут установлены кондиционеры. Однако, по словам Дмитрия Яковлевича, установка кондиционера в НЕФАЗе — очень непростое дело, поэтому назвать срок таких работ он не может, но обещает, что они будут выполнены в ближайшем будущем.

Руководитель отметил, что новые автобусы будут приобретаться лишь при условии наличия кондиционера.

Также Дмитрий БАКШИ рассказал, что средняя заработная плата в «Керчьгортрансе» составляет 38 тысяч рублей. Но, не смотря на это, у предприятия существует проблема с кадрами, ведь новых водителей троллейбусов необходимо обучать в Симферополе семь месяцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.