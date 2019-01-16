В Керчи обсудят работу развития хозяйственно-производственной деятельности колоний

В Керчи 18 января в 10:00 по адресу: ул.Кирова,15, 2 этаж в «Доме предпринимателя» состоится круглый стол с Главным инженером ФСИН по Республике Крым и г.Севастополь по вопросам развития хозяйственно-производственной деятельности учреждений УИС (уголовно- исполнительная система).

Будут освещаться вопросы по предоставлению предпринимателям производственных площадей, производства товаров, оказания услуг, а также, ряд других вопросов, касательно работы на территории УФСИН.

Приглашаем всех желающих предпринимателей принять участие в данном мероприятии.