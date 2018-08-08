В Керчи очередная авария на Промбазе

Сегодня в Керчи снова произошла авария, причиной которой ожидаемо стала невнимательность водителя.Об этом сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
По словам очевидцев, один автомобиль, как и положено правилами дорожного движения, остановился перед пешеходным переходом в районе остановки «Промбаза», а второй участник аварии не успел сориентироваться и затормозить.
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О травмах пассажиров и водителей не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Фото: соц.сети