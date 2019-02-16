В Керчи одобрили проект по производству стройматериалов

В среду состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов на территории Керчи. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

На повестке дня было рассмотрение проекта производства строительных материалов на базе земельных участков площадью 275 000 квадратных метров неподалеку от Керченского металлургического завода. Стоимость проекта — почти 40 000 000 рублей. 10% этой суммы планируется уплатить в бюджет в качестве налоговых поступлений в течение 5 лет работы производства, на которые инициатор просит землю в аренду. На производстве будет создано 10 рабочих мест.

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Производить, по словам представителя фирмы-инициатора проекта, будут тротуарную плитку, бордюрный камень и другие материалы. А сырьем для производства должны служить отвалы шлама, которые скапливались рядом с производством металлургического комбината на протяжении многих десятилетий. Компания планирует построить бизнес на рекультивации исторически сложившегося полигона техногенных отходов, видя в этом обоюдную выгоду. Производство будет размещаться на открытом воздухе, однако отдельные узлы будут укрыты. Дробилки будут снабжены системами орошения и пылеподавления, что заложено в технологии.

По результатам голосования инвестпроект был одобрен большинством голосов членов рабочей группы.