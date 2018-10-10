В Керчи организована борьба со стихийными свалками

Администрация города создала рабочую группу для пресечения образования несанкционированных свалок. По факту правонарушений уже составлено 9 протоколов.

По поручению заместителя главы госадминистрации Керчи Евгения АДАМЕНКО была создана специальная рабочая группа. Ее целью является осуществление контроля по организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории Керчи.

«Специалисты отдела по контролю за благоустройством управления муниципального контроля провели совместную работу с представителями управляющих организаций по инспектированию улиц. В ходе работ были выявлены административные правонарушения в части Правил благоустройства территории Керчи», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

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По факту выявленных правонарушений предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа. Для граждан сумма штрафа составит от 10 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 30 000 до 100 000 рублей.

Протоколы об административных правонарушениях переданы на рассмотрение в административную комиссию города Керчи.

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