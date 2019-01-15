В Керчи организовывают точки для развозной торговли

Борьба со стихийщиками — метод «пряника».

Уважаемые субъекты хозяйствования!

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В связи с подготовкой изменений в приложение 2 к постановлению Администрации города Керчи Республики Крым № 3061/1-п от 13.10.2016 г. «Зоны осуществления развозной торговли на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», просим Вас предоставить предложения о возможных новых расположениях мест для осуществления развозной торговли.

Предложения направлять на электронную почту:torg_kerch@mail.ru.