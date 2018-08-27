В Керчи орудуют «газовые аферисты»

На сегодняшний день известно, что в России процветает такой тип мошенничества, как продажа товара, реализуемого потребителям по завышенной цене путем разносной торговли. Новый товар для осуществления таких схем — это сигнализатор загазованности.

В квартиры жителей города, ожидающих сотрудников из официальной организации с целью проведения проверки газовых приборов, приходит представитель неизвестной фирмы. После того, как он в красках расписывает хозяевам квартир ужасы, возникающие вследствие утечки бытового газа, продаёт Сигнализаторы загазованности Патриот КВФ-01 СН по цене 6 990 рублей. При этом дополнительным стимулом покупки преподносится факт, что данная цена «со скидкой пенсионерам», а на самом же деле устройство стоит 14 000 рублей. После ухода продавца становится известно, что эти же сигнализаторы в официальных магазинах газового оборудования продаются за 1 300 рублей.

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Почувствовав себя обманутыми, люди начинают звонить в организацию представителя, которой продал им товар, но им на звонки отвечают в лучшем случае один раз и предоставляют информацию ранее уже указанную в товарном чеке (и соответствующую действующему законодательству) о том, что данный товар надлежащего качества и возврату не подлежит. Вопрос о многократно завышенной цене товара остается без ответа, так как на данный товар цена государством не регулируется.

Житель города Керчи написал письмо в редакцию КерчьИНФО с просьбой предупредить керчан о том, что в нашем городе по квартирам также ходят «газовые аферисты», которые настоятельно рекомендуют приобрести сигнализаторы загазованности Патриот КВФ-01 СН по завышенной цене:

«Сегодня моя мама, которая является пенсионеркой, поверила этим «газовщикам» и купила данный прибор «со скидкой» за 6 990 рублей. Керчане, будьте бдительны! Сообщите об этих аферистах своим близким, чтобы никто из них не стал их жертвой!»

КерчьИНФО настоятельно рекомендует жителям города проявлять разумную предусмотрительность: избегать общения с любыми людьми, что-либо вам предлагающими: будь то товары, купоны, сертификаты или подарки.

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