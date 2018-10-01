В Керчи осенью неожиданно зацвели весенние цветы (ФОТО)

Из-за теплой погоды, которая наблюдалась последнюю неделю сентября, в Керчи снова началось цветение цветов.

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Осень – это всегда пора дождей и хмурой погоды, в которую хочется лишь закутаться в плед и лежать у камина с интересной книгой.

В этот сентябрь мы успели замерзнуть, промокнуть, а к концу месяца обратно согреться. Этому поспособствовала тёплая, а что самое важное солнечная погода, из-за которой снова произошло цветение деревьев, а также весенних цветов.

Как сообщают жители города Керчи, на горе Митридат зацвела слива, а в другой части города — боярышник.

Предлагаем всем нашим читателям насладиться красивейшими фотографиями прекрасных цветов!

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