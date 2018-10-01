В Керчи осенью зацвели деревья (ФОТО)

Наступила осень, а в Керчи отмечается необычное явление: деревья зацвели, будто началась весна. Теплые и солнечные дни стали причиной внеочередного цветения деревьев и весенних цветов.

В городе и окресностях зацвела алыча. Причем «перепутала» сезоны не только слива — неподалеку зацвел терн. На его ветках можно увидеть сразу плоды и цветы.

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Цветение деревьев осенью связано с аномальными погодными явлениями. Просто произошел сбой, и растения начали цвести.

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