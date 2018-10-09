В Керчи оштрафовали пьяного водителя

Керченский городской суд рассмотрел дело керчанина, который воспрепятствовал выполнению служебных обязанностей сотрудникам ДПС.

Согласно протоколу, ночью летом этого года нетрезвый керчанин, управляющий транспортным средством, был остановлен сотрудниками дорожно-постовой службы. Водитель отказался выходить из машины, при этом хватал полицейских за одежду, пытался скрыться с места остановки автомобиля, выражался нецензурной бранью. Своими действиями житель Керчи совершил правонарушение, выразившееся в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Читайте: Полицейскими задержан керчанин, ограбивший своих родственников

В ходе судебного разбирательства правонарушитель признал свою вину полностью, в совершенном деянии раскаялся.

Учитывая характер совершенного правонарушения, личность виновного и иные обстоятельства дела, судом назначено ему наказание в виде административного штрафа в размере 700 рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.