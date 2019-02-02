В Керчи оштрафуют несколько управляющих компаний

Выявлены нарушения правил благоустройства.

Жители улицы Комарова в Керчи недовольны работой управляющей компании «Авентин». Много нареканий на полное игнорирование договорных обязательств.

Всю неделю в данном направлении работает управление муниципального контроля. Уже составлено 26 протоколов на управляющие компании Керчи за нарушение правил благоустройства – мусор на придомовой территории, неправильная организация контейнерных площадок, граффити на фасадах жилых домов и т. д. Проверка проходила по адресам, ответственность за которые лежит на УК «Марат», «ГУК-1», «Рембытсервис», УК «Авентин» и других.

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«Решения по протоколам и штрафам будут приниматься в среду на заседании административной комиссии. Напомню, штрафы – самые максимальные», — сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».