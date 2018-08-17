В Керчи «особенных» детей отчислят из специальной школы?

За две недели до начала учебного года в Керченской специализированной школе-интернат происходят новшества, которые ставят под вопрос процесс обучения детей с интеллектуальными особенностями.

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Сегодня в Керченской специальной школе-интернат для детей с особенностями в развитии было проведено собрание родителей с заместителем министра образования науки и молодежи Республики Крым Айдером АБЛЯТИПОВЫМ.

Поводом для встречи послужила новость о том, что 18 детей, обучающихся на данный момент в школе-интернат должны перейти на домашнее обучение в общеобразовательных учреждениях по месту жительства, так как в 2018-2019 годах керченской специализированной школой-интернат не реализуется услуга по предоставлению образования в форме обучения на дому. К такому мнению пришли по итогам Центральной психолого-медико-педагогической комиссии.

С этим вопросом председатель общества инвалидов Керчи Марина МАМУЛЬ обращалась к Министру образования науки и молодежи Республики Крым Натальи ГОНЧАРОВОЙ:

«Она объяснила, что все эти действия правомочны и что все последние годы школа нарушала постановление. За это они наказаны… Все в рамках закона… И еще она добавила, что мы должны бороться за то, что б в нашем городе открыли коррекционную школу».

В Керчи существуют коррекционные классы в школе 26 и в школе 4.

Родители особенных деток очень высоко оценивают работу преподавателей и не хотят менять учителей, к которым дети привыкли и которым доверяют. Главный вопрос от родителей — есть ли возможность работать с тем же преподавателем с которым и работали и есть результаты?! Они считают, что посещение данной школы – это возможность социализироваться в обществе.

«Никто никого никуда не выгоняет… С каждым родителем будет идти работа индивидуальная», –заверил заместитель министра.

В течение нескольких дней будет принято решение кто и как будет обучать детей, требующих индивидуальный подход.

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