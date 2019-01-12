В Керчи откроется секция национальной крымскотатарской борьбы Куреш

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ с руководителями профильных подразделений администрации города, директором и тренерским составом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Керчи Республики Крым «Детско-юношеский клуб физической подготовки» обсудил возможность создания и работы секции национальной борьбы Куреш. Об этом сообщает чиновник на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

По его словам, для открытия секции есть не только условия, но и желание детей заниматься этим национальным видом спорта.

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Дилявер Абибулаевич уверен, что создание секции – первый шаг для участия в будущих Республиканских турнирах по национальной борьбе Куреш, на пьедестал которых поднимутся и представители керченской школы.