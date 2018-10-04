В Керчи откроется выставка артефактов из античного городища

На следующей неделе в Керчи состоится открытие выставки «Городище Белинское».
12 октября в 14:00 в Историко-археологическом музее Керчи откроется выставка «Городище Белинское». Здесь представят артефакты, найденные на объекте. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
Городище находится недалеко от села Белинское Ленинского района на Керченском полуострове. Оно было основано как военное поселение в начале II века нашей эры.
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«Городище занимало узловое место в системе обороны европейского Боспора, с одной стороны, а с другой, находилось на скрещивании путей, ведущих как к северу, в сторону степного Крыма, так и к югу, в сторону Феодосии. Оно значительно выделяется среди подобных поселений», — отметили в пресс-службе.
На выставке, которая пройдет в рамках проекта «Музейные редкости», можно будет увидеть различные предметы быта из дерева и кости, терракотовые статуэтки, бусины и бронзовые монеты. Вместе с тем сотрудники учреждения расскажут посетителям о системе оборонительных сооружений городища, основных занятиях его жителей и судьбе поселения.
В ходе открытия выставки каждый посетитель погрузится в атмосферу одного из поселений-крепостей Боспорского царства и откроет для себя новые факты из жизни городища «Белинское».