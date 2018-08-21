В Керчи откроют модульный детский сад

До конца года в Крыму откроют 23 модульных детских сада. По сообщениям Риа Новости Крым об этом в ходе рабочей встречи с министром образования, науки и молодежи Республики Крым Натальей ГОНЧАРОВОЙ заявил глава Крыма Сергей АКСЁНОВ.

На данные цели из бюджета выделено почти два миллиарда рублей.

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«До конца года вся работа должна быть выполнена. Люди с нетерпением ждут ввода в эксплуатацию детских садов. Деньги уже доведены до подрядчиков, контракты заключены. Общая вместимость в установленных модульных садах составит 2,3 тыс. мест», – заявил Сергей АКСЁНОВ.

На данный момент активные работы по введению в эксплуатацию модульных детских садов ведутся в Ялте, Джанкое, Феодосии, Керчи, Евпатории, Бахчисарае, Симферополе и в Симферопольском районе.

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