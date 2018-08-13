В Керчи говорят об уникальных находках в районе строительства Крымского моста

Ближайшие несколько дней в Керчи пройдет международная научно-практическая конференция «Археология и история Боспора», на которой будут обсуждаться новейшие археологические открытия на территории Боспорского царства.

После торжественного открытия конференции, были вручены памятные знаки «ЗА ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ», а также подписан договор о сотрудничестве между Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником и Институтом археологии Крыма РАН.

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Как было отмечено, данная конференция нужна и важна не только для Керчи и Крыма. Будут обсуждаться новые находки на территориях по обе стороны Крымского моста.

В ходе конференции рассмотрят и другие актуальные вопросы по проведению археологических раскопок и сохранению культурного наследия . следите за новостями на сайте КерчьИНФО.

Международная конференция в Керчи

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