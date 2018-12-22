В Керчи открылась резиденция деда Мороза (ФОТО)

Сегодня в Керчи началось празднование Нового года. Городская афиша мероприятий на новогодние и рождественские праздники начинается с 22 декабря.

Наряду с веселыми и увлекательными мероприятиями, которые проходят на площади Ленина, впервые в Керчи открылась Резиденция деда Мороза.

Сотрудница городского дома культуры сообщила, что с сегодняшнего дня до 29 декабря с 17:00 до 18:00 ежедневно возле центрального входа в здание будет радовать детей и взрослых сказочный дед Мороз.

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Кроме того, в Керчи работает уличный комплекс «Новогодний городок». В новогодние праздники керчане смогут вдоволь насладиться праздничной атмосферой и покататься на аттракционах в самом центре города.

В Керчи открылась резиденция деда Мороза