В Керчи открылась выставка старинных подсвечников, ламп и фонарей (ФОТО)

Вчера в 15:00 в картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоялось открытие выставки частной коллекции старинных подсвечников, керосиновых ламп и фонарей керчанина Виктора ГУСТОГО «На свет слетались мотыльки…».

На выставке представлены около 60 железнодорожных, шахтерских, корабельных и прочих светильников.

С древних времён человек приручил свет, сделав его своим помощником. Свет костра освещал своды первобытной пещеры, смоляные факелы разгоняли мрак в жилищах раннего средневековья. Позднее появились масляные лампы и свечи. В ХIХ веке была зажжена первая керосиновая лампа.

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Начало коллекции положил морской круглый якорный фонарь в форме шара 1950-1960 гг. Самой памятной для коллекционера является оригинальная немецкая керосиновая лампа-фонарь XIX века. Самый старинный экспонат выставки — железнодорожный проблесковый семафорный фонарь (латунь) ручной работы, произведенный до 1917 года.

В Керчи открылась выставка старинных подсвечников, ламп и фонарей

Фото: Людмила Бахарева