В Керчи открыли Аллею Памяти (ФОТО)

Сегодня керчане стали свидетелями торжественной церемонии открытия Аллеи Памяти и установки памятного камня в честь героического подвига советских солдат.

Керчь готовится к знаменательной дате, посвящённой празднованию 45 лет с даты присвоения звания «горой-герой».

Сегодня на городской набережной состоялось торжественное мероприятие, посвящённое чествованию ветеранов и воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

Керчане стали свидетелями торжественной церемонии открытия Аллеи Памяти и установки памятного камня в честь героического подвига советских солдат, отдавших свои жизни за победу в Великой Отечественной войне.

Читайте: В Керчи наградили участников «Вахты памяти-2018», нашедших останки 20 советских солдат (ФОТО И ВИДЕО)

Патриотическая акция проводилась по инициативе общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России».

В торжественной церемонии приняли участие члены администрации города, члены общественного совета, члены местного отделения партии «Единая Россия», представители городского совета Керчи, а также всевозможных федеральных служб, члены общественных организаций, представители духовенства, юнармейцы.

Почётным гостям мероприятия предоставили слово, после чего творческие коллективы города и представители общеобразовательных учреждений показали керчанам восхитительные номера и провели героическую поверку.

Члены администрации и всевозможных ведомств поблагодарили организаторов и гостей мероприятия, восхитились аллеей памяти и наградили медалями, грамотами, благодарностями всех, кто имеет отношение к этому историческому событию.

Читайте: В крепости «Керчь» за день разминирования было найдено более 1000 боеприпасов времен ВОВ

Глава администрации Керчи Сергей Вадимович БОРОЗДИН в своей речи подчеркнул важность сохранения исторической правды о войне, о подвиге советских воинов. Заместитель председателя Керченского городского совета Ольга Станиславовна СОЛОДИЛОВА поприветствовала гостей мероприятия от имени главы муниципального образования городской округ Керчь Николая Сергеевича ГУСАКОВА и отметила, что Аллея Памяти станет еще один значимым местом поклонения нашим героям:

«Это место призвано увековечить память героев-земляков, сложивших свои головы в боях за родной город во время Великой Отечественной войны. Аллея Памяти станет еще один значимым местом поклонения нашим героям».

В ходе мероприятия керчане почтили воинов, погибших в войне, минутой памяти.

После торжественного открытия почетными гостями памятного камня, секретарь феодосийской епархии отец Иоанн провел ритуал его освящения, после чего к камню были возложены цветы.

В конце мероприятия представители войск Российской Федерации по городу Керчи провели торжественный марш по Аллее Памяти, после чего почётные гости и ветераны принялись к высадке деревьев на клумбе перед аллеей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.