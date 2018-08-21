В Керчи открыли поле для мини-футбола (ФОТО)

Сегодня на территории КГМТУ прошло торжественное открытие поля для мини-футбола. Мероприятие посетил глава администрации города.
Площадка станет молодежным спортивным центром университета. На ней будут проходить занятия по физической подготовке, соревнования по мини-футболу. В ближайшем будущем планируется сделать полосу препятствий и установить спортивные снаряды.
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Спортплощадка была возведена в кратчайшие сроки для того, чтобы студенты могли ней воспользоваться уже с начала учебного года. Строительство проходило под патронатом партии «Единая Россия».
Сергей БОРОЗДИН поздравил с открытием поля и поблагодарил всех, кто принимал активное участие в строительстве площадки. Также подчеркнул, что благодаря новому инвестору такие площадки будут строиться во дворах города.
Ректор КГМТУ Евгений МАСЮТКИН отметил:
«Открытие такой площадки будет определенным шагом к формированию центра молодежного студенческого движения в нашем городе. Спорт — одно из направлений, развитие которого, позволит прогрессировать и развиваться нашему университету».
После официальной части прошли показательные выступления детской футбольной команды «Океанчик» и команды детско-юношеской спортивной школы по футболу. А также турнир по мини-футболу за кубок «Будущее КГМТУ».