В Керчи открыли пункт обогрева и питания для бездомных

В Керчи открылся пункт обогрева и питания для бездомных горожан, находящиеся в трудных жизненных условиях.

С 20 декабря 2018 года автономная некоммерческая организация «Милосердие» при содействии керченского местного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и русской общины «Гуманитарная помощь Донбассу» открывает пункт обогрева для бездомных на 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

Бездомные жители Керчи, находящиеся в трудных жизненных условиях, могут поесть, измерить давление, привести в порядок верхнюю одежду, просмотреть телепередачи или прессу, сделать туалетные процедуры по адресу: Керчь, шоссе Героев Сталинграда, д. 3.

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Пункт обогрева будет работать ежедневно с 8:00 до 16:00 часов без выходных. Вопрос с материальным обеспечением решен.